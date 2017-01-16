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Лента · В России
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Сколько получают руководители функциональных подразделений в фармкомпаниях

16.01.2017

У менеджеров уровня «GM минус», то есть подчиняющихся первому лицу компании, размер компенсации примерно одинаковый. По данным рекрутинговой компании Cornerstone, в России зарплата директора по продажам крупной фармацевтической компании со штатом от 1 тыс. до 2 тыс. сотрудников составляет в среднем 500-600 тыс. рублей в месяц, пишет «Фармперсонал». Директор по маркетингу зарабатывает 600-700 тыс. рублей, медицинский директор – 700 тыс., руководитель направления GR/Market Access – 500 тыс., HR-директор – 600 тыс. рублей.

Зарплаты руководителей функциональных подразделений уровня «GM минус» средних фармкомпаний (от 50 до 100 человек) примерно вдвое меньше.

Существенных различий в размере оплаты труда топ-менеджеров отечественных и западных компаний, работающих на российском рынке, сегодня нет, отмечает партнер Cornerstone Ольга Ворошилова.

«Игроки из ТОП-20 российских фармкомпаний очень заинтересованы в сотрудниках с опытом работы в западных корпорациях, - поясняет она, - поэтому стараются предлагать им соответствующий компенсационный пакет».

По словам эксперта, в 2016 г. активность российских компаний на фармрынке труда выросла. В 2017 г., как ожидается, этот тренд продолжится. Фармкомпании продолжат набирать персонал, но речь, скорее всего, будет идти не об активном росте численности сотрудников, а о ротации кадров внутри рынка. Работодатели будут искать сильных профессионалов, меняя слабых на более эффективных сотрудников. Российские игроки продолжат переманивать высокопрофессиональных менеджеров из международных компаний.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
зарплата
фармперсонал
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Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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