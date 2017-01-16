Сколько получают руководители функциональных подразделений в фармкомпаниях

У менеджеров уровня «GM минус», то есть подчиняющихся первому лицу компании, размер компенсации примерно одинаковый. По данным рекрутинговой компании Cornerstone, в России зарплата директора по продажам крупной фармацевтической компании со штатом от 1 тыс. до 2 тыс. сотрудников составляет в среднем 500-600 тыс. рублей в месяц, пишет «Фармперсонал». Директор по маркетингу зарабатывает 600-700 тыс. рублей, медицинский директор – 700 тыс., руководитель направления GR/Market Access – 500 тыс., HR-директор – 600 тыс. рублей.

Зарплаты руководителей функциональных подразделений уровня «GM минус» средних фармкомпаний (от 50 до 100 человек) примерно вдвое меньше.

Существенных различий в размере оплаты труда топ-менеджеров отечественных и западных компаний, работающих на российском рынке, сегодня нет, отмечает партнер Cornerstone Ольга Ворошилова.

«Игроки из ТОП-20 российских фармкомпаний очень заинтересованы в сотрудниках с опытом работы в западных корпорациях, - поясняет она, - поэтому стараются предлагать им соответствующий компенсационный пакет».

По словам эксперта, в 2016 г. активность российских компаний на фармрынке труда выросла. В 2017 г., как ожидается, этот тренд продолжится. Фармкомпании продолжат набирать персонал, но речь, скорее всего, будет идти не об активном росте численности сотрудников, а о ротации кадров внутри рынка. Работодатели будут искать сильных профессионалов, меняя слабых на более эффективных сотрудников. Российские игроки продолжат переманивать высокопрофессиональных менеджеров из международных компаний.