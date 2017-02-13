Система маркировки лекарств будет введена в опытную эксплуатацию до 1 апреля 2017 г.

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств идет по заранее утвержденному плану. Согласно паспорту проекта, утвержденному президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, доработка системы должна закончиться до 31 марта, а 1 апреля будет дан старт опытной эксплуатации. В Росздравнадзоре «ФВ» подтвердили, что все работы идут по графику.

На сегодняшний день неизвестно, как будут генерироваться коды, какие это будут коды, какую информацию они будут нести и как эта информация будет структурирована. По словам аналитика управления федеральных проектов компании «ЦентрИнформ» Дмитрия Баглея, создание системы не столь сложная задача, как может показаться: «Проблем с созданием системы нет. Разработчику необходимо сделать ядро системы, рассчитать, чтобы оно выдержало нагрузки. Для этого надо знать, как устроен рынок, а этих данных хватает. Дальше реализовать доступ бизнеса – передача данных, личные кабинеты и т.д. На последнем этапе вступают участники системы: приобрести оборудование, установить программное обеспечение и настроить передачу данных федеральному оператору».

Подробности читайте в «ФВ» №5 (876) от 14 февраля 2017 г.