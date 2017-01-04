Штрафа за завышение цен на препараты из перечня ЖНВЛП пока нет

В 2016 г. в Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере здравоохранения». Он предусматривает новые виды штрафов при нарушении правил оказания медицинской помощи и обращения лекарственных средств. Документ должен был вступить в силу с 1 января 2017 г., однако до сих пор принят только в первом чтении.

Сейчас специальная статья КоАП оговаривает только нарушения правил оптовой торговли и порядка розничной торговли лекарств. Законопроект список правонарушений расширил. Например, несоблюдение ограничений, налагаемых законодательством на фармработников. В ст. 74 ФЗ № 323 говорится, что работники аптек не вправе получать подарки от фармкомпаний. Ст. 61.1 ФЗ № 61 не разрешает фармпроизводителям дарить подарки. Соответственно, с 1 января 2017 г., когда поправки в КоАП вступят в силу, и аптека, и фармпроизводитель могут быть оштрафованы за подарки.

Кроме того документ предусматривает ответственность за завышение цена на препараты из списка ЖНВЛП. Так, за реализацию лекарств с нарушением в части установленных розничных надбавок штраф юрлица может составить от 250 до 500 тыс. руб. или его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Нарушения, связанные с оптовой надбавкой, могут обойтись в 500 – 1000 тыс. руб. в виде штрафа или деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Планируется, что все новые правонарушения будет отслеживать Росздравнадзор, этот же регулятор будет накладывать штрафы. Правда, в случае грубого нарушения лицензионных требований и превышения розничных и оптовых надбавок к ценам на ЖНВЛП выбор наказания должен будет осуществлять суд.

На официальном сайте Госдумы сообщается, что в октябре 2016 г. для законопроекта назначен ответственный комитет, им стал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.