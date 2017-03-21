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Сервис онлайн-заказа лекарств «ЗдравСити» теперь доступен в 77 регионах РФ

21.03.2017

По данным на начало марта 2017 года, к сервису по онлайн-заказу лекарственных средств и товаров для красоты «ЗдравСити» (www.zdravcity.ru) подключено 77 регионов России. Завершает данный список Еврейская автономная область – аптеки присоединились к проекту в середине февраля.

На сегодняшний день максимальное число розничных точек «ЗдравСити» – более полутора тысяч – представлено в Москве и Подмосковье, на втором месте - Краснодарский край (422 аптеки). Всего сервис объединяет около 13 тыс. аптек-партнеров по всей России.

«Непрерывно ведется работа по усовершенствованию функционала сервиса «ЗдравСити». С начала 2017 года добавлена форма обратной связи, предусмотрена возможность редактирования содержимого покупательской корзины и комбинированного поиска товара по критериям "наименование + страна". Важные, на мой взгляд, изменения в работе сервиса - оптимизация процедуры поиска ближайших для клиента аптек и синхронизация аккаунта покупателя при работе с неотправленным заказом на разных устройствах», - отметила начальник отдела электронной коммерции ЦВ «ПРОТЕК» Оксана Харитонова.

Сегодня пользователям доступны мобильные приложения «ЗдравСити» для iPhone и Android. Владельцы смартфонов с операционной системой Android могут воспользоваться функцией напоминания – в определенное время клиент получает сообщение о том, во сколько и какой препарат ему необходимо принять.

275d1f38b6ca51d74ba209ab45edb7f4.png«ЗдравСити» – онлайн-сервис ЦВ «ПРОТЕК», позволяющий конечному потребителю забронировать лекарства, оплатив и получив товар в ближайшей аптеке. На сайте представлено от 10 тыс. позиций ассортимента ведущего фармдистрибьютора страны*.

Весь товар, представленный в каталоге «ЗдравСити», сертифицирован и соответствует всем требованиям к качеству фармпродукции. Заказы собираются непосредственно на складе ЦВ «ПРОТЕК».

Подключение к сервису «ЗдравСити» гарантирует аптеке расширение круга покупателей за счет интернет-аудитории, бесплатное размещение информации о режиме работы, контактах и местоположении на сайте сервиса, расширение ассортиментной матрицы, увеличение средней суммы чека, получение дополнительных бонусов от ведущего фармдистрибьютора* при выдаче товара, забронированного через ЗдравСити, и дополнительные продажи без дополнительных вложений в рекламу и продвижение.

* По итогам 2016 года ЦВ «ПРОТЕК» занял первое место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов России, подготовленном аналитической компанией IMS Health.

Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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