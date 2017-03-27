Сервис Apteka.ru расширяет географию

Теперь жители Крымского полуострова могут заказывать лекарства с помощью сервиса Apteka.ru

С 20 марта сервис Apteka.ru стал доступен для жителей Крыма. Теперь крымчане могут заказывать1 аптечные товары по привлекательным ценам с помощью интернета не выходя из дома. Сейчас доставка товаров осуществляется в 14 крымских аптек, о своем желании стать партнерами сервиса сообщили еще несколько десятков аптек полуострова.

Лидирующий российский фармдистрибьютор АО НПК «Катрен» развивает сервис Apteka.ru уже пять лет. За это время партнерами проекта стали более 13 тыс. аптек по всей России. Доставка заказов, сформированных с помощью сервиса, в выбранную аптеку-партнер осуществляется с ближайшего логистического комплекса «Катрен» в течение 2-3 суток.

Пользователям сервиса в Крыму доступно более 14 тыс. наименований товаров краснодарского филиала АО НПК «Катрен», что в среднем в три раза больше, чем в обычной аптеке. Таким образом, сервис Apteka.ru способствует улучшению обеспеченности населения необходимыми препаратами, товарами аптечного ассортимента, делая их одинаково доступными в любой точке страны.

1 Под «заказом» на сайте www.apteka.ru понимается формирование пользователем указанного сайта заявки в адрес АО НПК «Катрен» от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки. Данная информация не является публичной офертой, а носит информационный характер.