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Сергей Цыб: трехступенчатая система преференций находится на доработке, но идеология документа будет сохранена

31.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

Трехступенчатая система преференций не является антиконкурентным документом, подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, выступая 30 марта на IX Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности. По его словам, цель стимулировать глубокую локализацию была изначально заложена в программу «Фарма 2020».

«Если мы хотим иметь собственные разработки, то производства только готовых лекарственных форм явно недостаточно. Мы изначально в программе “Фарма 2020” ставили цель - переход на инновационный путь развития. Эти компетенции в России должны быть, этому нужно научиться», – отметил Сергей Цыб.

Он подтвердил, что в данный момент документ находится на этапе доработки. Однако идеология, заложенная в нем с самого начала, будет сохранена.

«Абсолютно очевидно, что мы должны принять сбалансированное решение, чтобы оно не затронуло интересы тех компаний, которые инвестируют в производство готовых лекарственных форм. Потому что это тоже наши отечественные производители, которые активно формируют фармотрасль. Но для чего формируется пул производителей, которые создают полный цикл препаратов, включая синтез субстанций? Это создание конкурентоспособности на других рынках, где невозможно конкурировать, имея лишь готовую лекарственную форму. Я уверен, что мы найдем правильное решение и получим дополнительный стимул для развития новых компетенций, совершенно иного уровня, которые имеют большой экспортный потенциал», - подчеркнул Сергей Цыб.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
преференции
фармсубстанции
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
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