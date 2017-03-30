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Сергей Цыб: полемика не нужна, инструменты поддержки работают

30.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

Минпромторг продолжит активно развивать механизмы поддержки производителей отечественных лекарств и медизделий. Об это заявил зам. министра Минпромторга России Сергей Цыб, выступая сегодня на IX всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности. Одна из целей 2017 года – поддержка производителей фармсубстанций и компаний, нацеленных на глубокую локализацию своих продуктов.

«Не надо молчать об успехах производителей. Меры поддержки, существующий инструментарий работают. Это подтверждают цифры. Сравните 2014 и 2016 годы. Объем производства лекарств вырос на 100 млрд рублей. Рынок растет на 15%, а производство лекарств на 25%. Конечно, оценивать эффективность инструментов поддержки можно по-разному, но от этих цифр никуда не денешься», – подчеркнул Сергей Цыб.

Он также отметил, что, согласно данным ТПП, объем контрактов по закупке лекарств, где сработало правило «третий лишний», составил 13 млрд рублей, по закупке медизделий – порядка 9 млрд рублей.

«Это деньги, которые получили российские производители. Они пошли на дальнейшее развитие отечественных производств. Поэтому не надо полемики на эту тему, цифры дают очевидную картину», – подчеркнул зам. министра.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Минпромторг России
субсидии
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
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