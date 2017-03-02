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Лента · В России
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Сенаторы предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении

02.03.2017

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова предлагает запретить рекламу лекарственных препаратов на телевидении. Об этом она сообщила в ходе заседания экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, пишет mskagency.ru.

«Говоря о передачах, я сама не люблю, когда в перерывах говорят о препаратах. Я считаю, это надо запретить, потому что население начинает их использовать, и это приносит только вред», - сказала Л. Козлова.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Марат Ежов считает необходимым ввести на телевидении блоки социальной рекламы, направленные на сохранение здоровья.

«Центры здоровья - это капля в море. Если мы возьмем среднестатистического нашего гражданина, он туда не пойдет пока не заболеет, но он каждый вечер включает первый или второй федеральный канал, поэтому социальная реклама должна идти хоть блоками по 15 секунд», - сказал М. Ежов.

«Надо создать в сети интернет информационный ресурс для населения и специалистов, где будут указаны критерии здорового образа жизни, негативные последствия его нарушения и, может быть, консультирование по проблеме предупреждения нарушений здорового образа жизни. Мы должны все сейчас направить на то, чтобы люди это понимали», - сказала Л. Козлова.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
реклама лекарств
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28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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