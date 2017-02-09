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Сельские аптеки ждут освобождения труднодоступных территорий от установки онлайн-касс

09.02.2017

Изменения в 54-ФЗ подразумевают, что предприятия, использующие контрольно-кассовую технику, с 1 июля 2017 года должны перейти на онлайн-кассы. Для некоторых видов деятельности предусмотрена отсрочка до 2018 года. В Ростовской области требования закона в добровольном порядке уже выполнили 1019 организаций (в целом по России зарегистрировано 42544 новые кассы). Среди тех, кто первым включился в эту деятельность, - ГУП РО «Ростовоблфармация».

- Мы поставили две онлайн кассы в аптеках в Ростове-на-Дону, доработали свой программный продукт, связали его с кассой, заключили необходимые договоры и уже третий месяц работаем по новым правилам – проблем нет, - рассказал руководитель государственной аптечной сети Иван Рачкован. – Сейчас постепенно будем переводить на этот формат остальные торговые точки. В среднем организация одной онлайн-кассы нам обходится в 100 тыс. руб. Сам кассовый аппарат нового образца стоит порядка 20-30 тыс. руб., плюс компьютерное и программное обеспечение, подключение к Интернету. Но есть и хорошие новости: 54-ФЗ освобождает нас от необходимости заключать договор на техническое обслуживание кассового аппарата. Ранее мы ежемесячно платили фирме по 400 руб. с одной кассы, итого за год набегало свыше 600 тыс. руб. по предприятию. Оператору фискальных данных мы перечисляем 250 руб. в месяц, то есть экономия 230 тыс. руб. за год.

В сельской местности с нетерпением ждут Постановление Правительства Ростовской области с перечнем труднодоступных населенных пунктов, которые будут освобождены от установки онлайн-касс, поскольку там нет возможности подключения к Интернету. Документ разработан совместно с Минкомсвязи и в ближайшее время должен быть опубликован. Если владелец небольшой аптеки с маленьким средним чеком и низкой проходимостью не найдет свой поселок в этом списке, вполне вероятно, что ему придется закрыть бизнес или уйти в тень. Не зря, по словам начальника контрольного отдела УФНС России по Ростовской области Елены Радченко, один из самых задаваемых предпринимателями вопрос – какие санкции предусмотрены за работу без онлайн-кассы. Штраф составляет от 10 тыс. руб. на ИП и от 30 тыс. руб. на юрлицо.

- Переложить это финансовое бремя на покупателя вряд ли получится, - убежден Иван Рачкован. – Поднимешь цену – не сможешь продавать. Мы повышение точно не планируем. Но значительной части средств, которые могли бы направить на развитие предприятия, в этом году мы, конечно, лишимся. Однако закон есть закон, и мы его будем соблюдать.

Остается добавить, что 54-ФЗ освобождает реализацию лекарственных препаратов в фельдшерских пунктах, расположенных в сельской местности, от выдачи покупателям каких-либо документов. Так что без лекарственной помощи селян все же не оставят.

Фото автора.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГУП РО «Ростовоблфармация»
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Фармвестник-ТВ
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
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