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Сегодня в правительстве обсудят вопросы поддержки локализации медизделий

06.04.2017

6 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание о мерах поддержки локализации производства медицинских изделий в Российской Федерации. В совещании примут участие заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также представители ведомств.
Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, в рамках федеральной целевой программы, а затем государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности в период 2011–2017 годов из средств федерального бюджета профинансировано 169 проектов по разработке технологий и организации производства медицинских изделий.

В 2016 и 2017 годах заключены 2 договора о предоставлении российским организациям субсидий на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий, а также 39 договоров по организации производства медицинских изделий.
По состоянию на 1 января 2017 года в рамках госпрограммы разработано и выведено на рынок 75 импортозамещающих медицинских изделий. В 2016 году зарегистрировано 36 импортозамещающих медицинских изделий, в том числе система визуализации рентгеновских изображений, автоматический малогабаритный дефибриллятор, протезы клапанов сердца, различные стенты и системы доставки, многофункциональный хирургический микроскоп, модульный монитор пациента.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
изделия медицинского назначения
локализация
Персоны
Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли РФ
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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