Сегодня в правительстве обсудят вопросы поддержки локализации медизделий

6 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание о мерах поддержки локализации производства медицинских изделий в Российской Федерации. В совещании примут участие заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также представители ведомств.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, в рамках федеральной целевой программы, а затем государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности в период 2011–2017 годов из средств федерального бюджета профинансировано 169 проектов по разработке технологий и организации производства медицинских изделий.

В 2016 и 2017 годах заключены 2 договора о предоставлении российским организациям субсидий на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий, а также 39 договоров по организации производства медицинских изделий.

По состоянию на 1 января 2017 года в рамках госпрограммы разработано и выведено на рынок 75 импортозамещающих медицинских изделий. В 2016 году зарегистрировано 36 импортозамещающих медицинских изделий, в том числе система визуализации рентгеновских изображений, автоматический малогабаритный дефибриллятор, протезы клапанов сердца, различные стенты и системы доставки, многофункциональный хирургический микроскоп, модульный монитор пациента.