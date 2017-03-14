В марте 2017 года Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) переходит на новый фирменный стиль, который подчеркивает глобальные изменения вуза, международное позиционирование, основанное на новом бренде, понятном и привлекательном для мировой аудитории.

«Сеченовский университет находится на новом витке своего развития, старейший медицинский вуз страны претерпевает логичные трансформационные изменения. Стратегической целью развития Первого МГМУ на ближайшие годы является упрочение своего интеллектуального лидерства в российской системе здравоохранения и создание инновационного исследовательского центра мирового уровня. Пришло время отразить все эти изменения в новом позиционировании! В результате на международном рынке появляется бренд с уже известным именем «Сеченовский университет», но с новым логотипом и с качественно другим внутренним содержанием», - отметил ректор Петр Глыбочко.

Символический девиз университета: «Чтобы развиваться и расти необходимо держаться своих корней».

В основе логотипа лежит идея дерева как символа жизни, роста, развития, мудрости. Дерево олицетворяет собой одновременно развитие и прочный базис традиций.