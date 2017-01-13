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Счетная палата: в российское здравоохранение и образование нужно вложить минимум 200 млрд рублей

13.01.2017

Ситуация в медицине и сфере образования в России остается сложной и требует многомиллиардных вложений. Об этом заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума, пишет «РГ».

Только для того, чтобы оставаться на том уровне износа, который имеют сегодня эти две отрасли (в здравоохранении он превышает 50%), нужно вложить в них минимум 200 миллиардов рублей.

«Это существенные деньги для бюджета и существенные деньги для отраслей, - завила она. - Но отрасли тоже должны быть готовыми их принять, потому что, как правило, у нас происходит расстыковка процессов».

Дело в том, что зачастую бюджетные средства в стране расходуются недостаточно эффективно.

Глава Счетной палаты отметила, что России необходимо увеличить долю в ВВП расходов на образование и здравоохранение и для этого определить, «какую составляющую образования и здравоохранения и на каких этапах мы должны поддерживать».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
финансирование
Персоны
Голикова Татьяна Алексеевна
Председатель Счетной палаты РФ
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28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
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