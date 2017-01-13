Счетная палата: в российское здравоохранение и образование нужно вложить минимум 200 млрд рублей

Ситуация в медицине и сфере образования в России остается сложной и требует многомиллиардных вложений. Об этом заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума, пишет «РГ».

Только для того, чтобы оставаться на том уровне износа, который имеют сегодня эти две отрасли (в здравоохранении он превышает 50%), нужно вложить в них минимум 200 миллиардов рублей.

«Это существенные деньги для бюджета и существенные деньги для отраслей, - завила она. - Но отрасли тоже должны быть готовыми их принять, потому что, как правило, у нас происходит расстыковка процессов».

Дело в том, что зачастую бюджетные средства в стране расходуются недостаточно эффективно.

Глава Счетной палаты отметила, что России необходимо увеличить долю в ВВП расходов на образование и здравоохранение и для этого определить, «какую составляющую образования и здравоохранения и на каких этапах мы должны поддерживать».