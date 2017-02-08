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Саратов: преступники, продававшие БАД под видом лекарств, отправятся в тюрьму

08.02.2017

Октябрьский районный суд г. Саратова вынес приговор по уголовному делу в отношении Солдатова Сергея, 1962 года рождения, и Ваняшиной Елены, 1975 года рождения. В зависимости от роли и степени их участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч.1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества).

Установлено, что в 2007 году Солдатов создал преступное сообщество, в которое также вошли Ваняшина и еще 11 человек. Организация занималась реализацией биологически активных добавок под видом лекарственных препаратов.

Сообщество действовало на территории 7 субъектов Российской Федерации. Реализация продукции была организована путем дистанционной продажи. Для привлечения внимания граждан сообщники организовали в средствах массовой информации рекламу услуг реализуемых биодобавок.

Е. Ваняшина возглавила отдел колл-центра, где осуществляла руководство операторами-консультантами. При общении с клиентами телефонные операторы представлялись социальными работниками и врачами, имеющими большой опыт в лечении заболеваний, использовали различные психологические приемы, убеждали в эффективности рекламируемых «лекарств» и необходимости их приобретения.

Если гражданин отказывался от покупки препарата, ему предлагалась льготная цена, обусловленная скидками в связи с различными социальными программами. В день оформления заказа курьер доставлял его по адресу. При этом стоимость реализуемых препаратов превышала их цену в аптечных сетях в тысячи раз.

С ноября 2007 года по январь 2013 года от действий мошенников пострадали 424 человека в возрасте от 35 до 97 лет. Им причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей.

Деятельность сообщества пресечена в январе 2013 года, когда в г. Саратове одновременно были задержаны все его участники.

Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил С. Солдатову наказание в виде 6 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, Е. Ваняшиной – в виде 5 лет и 1 месяц лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режимов.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального вреда на сумму более 8,7 млн рублей.

«Материалы уголовного дела в отношении 11 сообщников выделены в отдельное производство, расследование по которому продолжается», ­ – сообщили в пресс-службе саратовской прокуратуры.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Саратовская область
БАД
уголовное дело
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02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
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