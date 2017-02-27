 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
197

Санкт-Петербургский «Медполимер» вернулся в собственность ставропольского «Эскома»

27.02.2017

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительными договоры купли-продажи акций, заключенные между ОАО НПК «Эском» и гражданами Зелимханом Чакхиевым и Нурутдином Газиковым. Таким образом, исковые требования членов совета директоров «Эском» Санжара Назарова и Владимира Надточия и его акционера – кипрской компании «Самерфилд сервисиз лтд», полностью удовлетворены: 100% акций «Медполимера» возвращены в собственность ставропольского концерна.

В ноябре 2016 года Арбитражный суд Ставропольского края отказался удовлетворить требование истцов. Однако, как говорится в Постановлении апелляционного суда, опубликованном 22 февраля, первая инстанции не учла, что акции были проданы директором «Эском» по цене (123,4 млн руб. 29.02.2016) в 4 раза ниже балансовой стоимости (562,8 млн руб. 31.03.2016). Это не было экономически оправдано и ухудшило положение концерна, поскольку в рамках дела о банкротстве ОАО «Фирма Медполимер» ему предъявлены требования кредиторов на сумму 450,96 млн руб.

По документам получается, что покупатели расплатились за акции «Медполимера» наличными, которые поступили в кассу завода. В тот же день генеральный директор «Эском» получил «под авансовый отчет» такую же сумму. Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства возврата этих денег или расходования их на погашение долгов перед кредиторами и работниками предприятия.

Суд обязал покупателей возвратить акции продавцу. Постановление суда вступило в силу и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Справка

«Медполимер» в этом году отмечает 80-летие. Специализируется на выпуске медицинской продукции из полимерных материалов и инфузионных растворов. Согласно информации, размещенной на сайте фирмы, в 2015 году ею было реализовано 26711,34 тыс. контейнеров инфузионных растворов, что на 53% больше, чем годом ранее. В денежном выражении продажи выросли на 40%. Выручка за январь-декабрь 2015 года составила свыше 582 млн руб., прибыль от продаж – 127437 тыс. руб. (более свежей информации нет).

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
14.10.2016 Стекольный завод «Актис» обязали вернуть фармацевтическому концерну «Эском» 8 млн руб.
26.09.2016 Завод инфузионных растворов «Эском» продал «Медполимер»
15.06.2016 Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения на заводе «Эском»
07.06.2016 В Ставропольском крае сдвинулись с мертвой точки споры производителей медицинской стеклотары по задолженностям
14.12.2015 «Эском» не смог добиться признания решения антимонопольного органа недействительным
Метки
ОАО НПК «ЭСКОМ»
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения