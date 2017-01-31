Санкт-Петербург не готов к заключению специнвестконтрактов

Заключение специнвестконтракта между ООО «Герофарм», Минпромторгом России и администрацией Санкт-Петербурга по производству инсулиновых продуктов не имеет смысла ввиду неготовности региональных властей к реализации постановления правительства РФ № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности». К такому выводу пришли участники совместного заседания Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по индустрии здоровья и комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности.

Как сообщила в ходе заседания представитель «Герофарм» Полина Завьялова, власти Санкт-Петербурга не готовы снизить налоговую ставку для инвестора, намеренного построить завод по производству инсулиновых препаратов, ввиду отсутствия законодательной базы.

«Наша компания надеялась получить налоговые преференции, право госзакупок, гарантированный объем сбыта, а также те преимущества, которые дает статус российского продукта. Но оказалось, что воспользоваться этими мерами поддержки мы не можем, - рассказала г-жа Завьялова. - Мы понимаем, что если с нами сейчас заключат СПИК, то никаких мер поддержки мы получить не сможем, т.к. на данный момент в Санкт-Петербурге отсутствует правовая база для снижения региональной налоговой ставки для инвестора-участника СПИК».

Как пояснила директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова, налоговый вычет предоставляется на региональном уровне: «Поэтому если Санкт-Петербург у нас не готов к налоговому вычету, то какой смысл заключать СПИК? Или меняйте регион», - посоветовала она представителю компании.

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев порекомендовал фармпроизводителям просчитывать региональные риски заранее, а не «пытаться потом насиловать федеральный центр, чтобы он убеждал местные власти создавать налоговые преференции».

Специнвестконтракт – соглашение между государством и бизнесом в интересах развития производства в России и реализации программы импортозамещения. Этот механизм предусматривает инвестиции со стороны бизнеса и преференции со стороны государства: льготы по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога на срок до 10 лет, статусы единого поставщика и российского продукта.

Перечень мер стимулирования, которые могут быть установлены в СПИК, ограничивается мерами, предусмотренными федеральным и региональным законодательством на момент заключения СПИК. В то же время именно региональная налоговая льгота является решающей при заключении СПИК, т.к. региональная ставка налога на прибыль составляет 18%.

По информации РСПП в России на сегодняшний день заключено всего 7 специнвестконтрактов в разных отраслях, в фармотрасли - пока ни одного.