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Санкт-Петербург: «Самсон-Мед» получает участок, а «Полисан» становится стратегическим проектом

13.01.2017

Фармацевтическое предприятие ООО «Самсон-Мед» подписало 12 января соглашение с Правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве при реализации стратегического инвестиционного проекта – строительства в Пушкинском районе завода по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов.

Соглашение подписали генеральный директор предприятия Адлан Элиханов и губернатор Георгий Полтавченко. Одновременно согласовано постановление Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении инвестору ООО «Самсон-Мед» земельного участка в городе Пушкине, который входит в черту Петербурга.

Объем инвестиций в строительство составит 4,5 млрд рублей, производство будет размещено на участке площадью более 27 тыс. кв. м. Завершить строительство завода планируется в 2018 году. Планируемый период окупаемости составит 7 лет. Согласно расчетам комитета по инвестициям, налоговые поступления от проекта к 2025 году составят 4,7 млрд рублей. На заводе будет работать около 400 сотрудников. «Самсон-Мед» также предполагает готовить на своей базе специалистов фармацевтической отрасли.

В апреле Смольный включил «Самсон-Мед» в число стратегических проектов города. Этот статус предусматривает ряд льгот: предоставление в аренду без торгов земельных участков, находящихся в собственности города, уменьшение арендной платы за участок до 1,5% кадастровой стоимости, возможность выкупа участка, полученного целевым назначением, по сниженной цене, а также сопровождение инвестиционного проекта городскими структурами на всех этапах реализации.

Кроме того, 12 января правительство города признало стратегическим инвестиционным проект петербургской фармкомпании ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» по строительству третьей очереди предприятия (вторая очередь введена в 2012 году).

О предоставлении участка в данном случае речи не идет, т.к. строительство, начатое весной 2016 года, ведется на месте склада, ранее построенного компанией. Объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей, из которых 3,3 млрд составляет кредитная линия «Сбербанка». Завершение проекта намечено на 2019 год. Оно позволит «Полисану» увеличить производственные мощности по твердым лекарственным формам и организовать контрактное производство полного цикла для препаратов международных фармацевтических концернов. «Полисан» в 2017 году планирует начать производство препаратов для немецкого концерна Bayer, а в 2018 году — для американского фармпроизводителя Pfizer. Будет построен также научно-технологический центр предприятия с современными лабораториями.

Автор: Василий Когаловский, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
ООО "Самсон-Мед"
Санкт-Петербург
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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