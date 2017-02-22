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Самарское УФАС раскрыло один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения

22.02.2017
Фото: agricolturanews.it

Самарское УФАС России признало областной Минздрав, ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Д.В. Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях.

В мае 2016 года в Самарской области состоялся открытый аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего (более 4 млрд рублей) медоборудования. До проведения торгов по инициативе Минздрава состоялась встреча между представителями ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ – Здоровье», в ходе которой была разработана схема участия в торгах, которая позволила ООО «СМТ» стать победителем, а ООО «ЦЭХ – Здоровье» заключить договоры субподряда стоимостью до 100 млн рублей в обмен на его неучастие в торгах и неподачу жалоб в ФАС.

Договоренность министерства и компаний проводилась также при участии представителя производителя оборудования ООО «ДжиИ Хелскеа» и его дилера ООО «Медсимвол» и привела к поддержанию цен на торгах.

Организатор торгов, областная клиническая больница им. Д.В. Середавина, до проведения торгов согласовала с участниками техническое задание.

«Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области привлекло к уголовной ответственности за должностные преступления заместителя министра здравоохранения области и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ», - сообщили в пресс-службе ФАС России.

«Это один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения. Сумма закупки составила более 4 млрд рублей Всех хозяйствующих субъектов, участвовавших в антиконкурентном соглашении, не зависимо от того, выиграли ли они торги, ожидает штраф до 50% от начальной (максимальной) цены предмета торгов. Должностные лица министерства здравоохранения и хозяйствующих субъектов будут привлечены к уголовной ответственности», - заявил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
Самарская область
картельный сговор
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22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
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