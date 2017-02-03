Самарское УФАС обвинило региональный Минздрав в заключении антиконкурентных соглашений

1 февраля комиссия Самарского УФАС России вынесла решение о признании в действиях ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол» нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело к ограничению конкуренции путем поддержания цен на торгах.

Также комиссия признала, что между ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», Минздравом Самарской области и между ООО «ДжиИ Хэлскеа», ООО «СМТ», Минздравом Самарской области были заключены ограничивающие конкуренцию соглашения, которые привели к ограничению конкуренции на рынке выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медоборудования, установленного в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области.

«Данными действиями организации нарушили статью 16 закона “О защите конкуренции”»,– считают в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, в действиях ООО «СМТ» и ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» были признаны нарушения пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в заключении соглашения, которое могло привести к ограничению конкуренции.

Помимо этого, в действиях ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» признано нарушение пункта 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившегося в создании участнику торгов преимущественных условий путем доступа к информации.

«Решение по данному делу будет направлено в Следственное управление СК России по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ “Ограничение конкуренции”», – сообщили в пресс-службе УФАС.

Как писал «ФВ», летом 2016 г. Самарское УФАС России возбудило дело в отношении областного Минздрава, ООО «ЦЭХ – Здоровье» и ООО «Современные медицинские технологии» по признакам заключения и реализации ими антиконкурентного соглашения.

Ранее в антимонопольный орган из Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области поступили сведения, согласно которым в мае 2016 года проводился открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования. Заказчиками по аукциону стали более двадцати государственных бюджетных учреждений здравоохранения.

По результатам торгов начальная (максимальная) цена контрактов была снижена незначительно (на 109 миллионов рублей, а это 2,5% от общей стоимости) и составила 4 млрд 253 млн 801 тыс. рублей.

Вместе с тем претендентом на участие в данном аукционе являлось также ООО «ЦЭХ - Здоровье», которое в итоге не подало заявку на участие в торгах.

Данные факты послужили основанием для возбуждения Самарским УФАС России дела в отношении ООО «ЦЭХ – Здоровье», ООО «СМТ» и областного Министерства здравоохранения.

В ходе рассмотрения дела комиссия Самарского УФАС приняла решение о привлечении в качестве заинтересованного лица ООО «ДжиИ Хэлскеа».