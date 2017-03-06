РУСАДА запустила приложение для IOS и Android по проверке препаратов на допинг

Российское антидопинговое агентство РУСАДА и «Лаборатория медицинских информационных технологий «Элемент» совместно запустили бесплатное приложение «Антидопинг ПРО» ­для IOS и Android. Теперь спортсмены и их окружение могут проверить, входит ли субстанция в Запрещенный список, а также узнать, содержит ли медицинский препарат запрещенные в спорте субстанции. Также появилась возможность сканирования штрихкодов препаратов для более быстрого поиска, сообщили в пресс-службе агентства.

1 марта на совещании о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Владимир Путин заявил, что Россия должна признать отдельные выявленные случаи применения допинга, провести соответствующее расследование и выявить виновных. Глава государства отметил, что применение запрещенных препаратов в спорте абсолютно неприемлемо, а существовавшая до сих пор российская система контроля не сработала.

Вместе с тем, напомнив о последних оценках чиновников ВАДА и МОК относительно доказательности доклада Макларена, Президент подчеркнул, в России никогда не было, нет и не будет никакой государственной системы поддержки допинга.

22 ноября Президент России подписал закон, вводящий уголовную ответственность за склонение к применению запрещенных в спорте веществ и методов. Теперь виновный в нарушении антидопингового законодательства может быть наказан лишением свободы сроком до одного года. Эта практика соответствует опыту наиболее передовых стран в борьбе с допингом - Германии и Италии.