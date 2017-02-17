Росздравнадзор: в 2016 году цены на препараты из списка ЖНВЛП выросли на 1,4%

По итогам 2016 года, розничные цены из списка ЖНВЛП амбулаторного сегмента увеличились на 1,4% (в 2015 году увеличение цен составило 8,8%), сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В ценовой категории препаратов до 50 руб. в 2016 году розничные цены увеличились на 1,6% (в 2015 – на 16%).

Уровень закупочных (оптовых) цен по итогам 2016 года составил 1,9% (в 2015 – на 10,1%).

Уровень фактических отпускных цен производителей по итогам 2016 года составил 1,6% (в 2015 году – на 8,9%).

Закупочные цены на ЖНВЛП госпитального сегмента по итогам 2016 года повысились на 4,4% (в 2015 году – на 8,9%).

В то же время, розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, выросли в 2016 году на 7,4% (в 2015 году - на 19,5%), в том числе по ценовым категориям:

- до 50 руб. – на 18,6% (в 2015 году – на 35,3%);

- от 50 до 500 руб. – на 8,6% (в 2015 году – на 22,9%);

- свыше 500 руб. – на 4,3% (в 2015 году – на 11,6%).