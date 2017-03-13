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Росздравнадзор совместно с органами прокуратуры предотвратили сбыт незарегистрированного медоборудования на сумму 150 млн руб.

13.03.2017

В рамках межведомственного взаимодействия Росздравнадзора и органов прокуратуры в Самарской области предотвращен незаконный сбыт в больницы незарегистрированного медоборудования.

Областная прокуратура в ходе проверочных мероприятий выявила, что в рамках исполнения госконтракта ООО «Современные медицинские технологии» поставило в две больницы региона высокотехнологичное медицинское оборудование, качество которого вызвало сомнение: в ГБУЗ Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова - два магнитно-резонансных томографа с принадлежностями («Brivo MR355» стоимостью в 74 546 250 рублей и «i_Open» стоимостью в 38 415 000 рублей) и в ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» - открытый комплекс реанимационный «Panda iRes» с принадлежностями стоимостью в 37 443 384 рубля.

Для определения качества медицинского оборудования были привлечены эксперты Росздравнадзора, которые провели проверку томографов и реанимационного комплекса и документально подтвердили, что данные изделия не зарегистрированы на территории РФ и соответственно не могут применяться при лечении пациентов.

Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии» три уголовных дела по ч.1 ст. 238.1 УК РФ и ч.3 ст.30 УК РФ, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
медицинское оборудование
Самарская область
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