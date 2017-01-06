Росздравнадзор рекомендует аптекам пополнить запасы лекарств, применяемых при ОРВИ и гриппе

Накануне нового года Росздравнадзор опубликовал письмо, где приводится рекомендация службы руководителям аптечных организаций обеспечить наличие неснижаемого запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для лечения ОРВИ и гриппа.

Росздравнадзор напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства от 22.12.2011 №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» несоблюдение правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, относится к грубым нарушениям лицензионных требований. «Для бесперебойного обеспечения населения лекарственными средствами аптечные учреждения обязаны иметь в наличии минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный распоряжением Правительства от 26.12.2015 №2724-р», – говорится в письме.

Руководителям территориальных органов Росздравнадзор по субъектам РФ при проведении плановых проверок аптечных организаций особое внимание уделять наличию минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушающих обязательные требования.