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Лента · В России
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Росздравнадзор разработал порядок консультирования по вопросам госрегистрации медизделий

28.03.2017

Росздравнадзор разработал проект ведомственного приказа «Об утверждении Порядка осуществления Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения консультирования по вопросам процедур, связанных с государственной регистрацией медицинских изделий».

Консультирование может осуществляться по следующим направлениям:

- по вопросам госрегистрации медизделия, за исключением вопросов экспертизы их качества, эффективности и безопасности;

- по вопросам внесения изменений в регистрационное удостоверение на медизделие;

- по вопросам внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медизделие, за исключением вопросов экспертизы их качества, эффективности и безопасности;

- по критериям отнесения изделия к медицинским;

- по вопросам классификации медицинских изделий в соответствии с Номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н.

Предварительная экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинского изделия в рамках консультирования не осуществляется.

Консультирование осуществляется на договорной основе за счет средств заявителя. Тарифы на оказание услуг размещаются на официальном сайте экспертного учреждения.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
изделия медицинского назначения
Росздравнадзор
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
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