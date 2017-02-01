Росздравнадзор распорядился изъять из обращения незарегистрированный этиловый спирт

Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств письмо № 01И-190/17 от 30.01.2017 г., в котором уведомляет о поступлении из Минздрава России сведений, подтверждающих отсутствие в государственном реестре лекарственных средств лекарственного средства «Этиловый спирт 95%, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм» производства ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».

По данным, имеющимся в Росздравнадзоре, «Екатеринбургской фармацевтической фабрикой» выпущены в гражданский оборот следующие лекарственные средства: «Этиловый спирт 95%, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 100 мл, флаконы» серий: 010116, 020116, 030216, 040316, 060316, 070616, 080616, 090616, 100616, 110616; и «Этиловый спирт 95%, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 21,5 л, канистры полиэтиленовые» серии 161016.

О приостановлении реализации перечисленных серий указанных лекарственных средств Росздравнадзор информировал субъекты обращения лекарственных средств письмом № 01И-2555/16 от 15.12.2016 г.

Росздравнадзор сообщает о необходимости изъятия из обращения незарегистрированного лекарственного средства «Этиловый спирт 95%, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм» производства ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».

Росздравнадзор поручает своим территориальным органам обеспечить контроль за выявлением и изъятием из гражданского оборота незарегистрированного лекарственного средства.

«Обращаем внимание, что о выявлении фактов обращения незарегистрированного лекарственного средства, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, надлежит информировать правоохранительные органы», – указано в письме.