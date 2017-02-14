Росздравнадзор представил образцы заполнения документов на оплату госпошлины при лицензировании

Росздравнадзор разместил на своем сайте образцы заполнения платежных поручений на оплату государственной пошлины за действия, связанные с лицензированием деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, а также медицинской и фармацевтической деятельности.

1. Государственная пошлина за предоставление лицензии.

2. Государственная пошлина за предоставление лицензии на осуществление медицинской деятельности.

3. Государственная пошлина за предоставление лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

4. Государственная пошлина за предоставление лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

5. Государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

6. Государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

7. Государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии на осуществление медицинской деятельности.

8. Государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии.

9. Государственная пошлина за переоформление лицензии за 3 500 рублей.

10. Государственная пошлина за переоформление лицензии за 3 500 рублей на осуществление медицинской деятельности.

11. Государственная пошлина за переоформление лицензии за 3 500 рублей на осуществление фармацевтической деятельности.

12. Государственная пошлина за переоформление лицензии за 3 500 рублей на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

13. Государственная пошлина за переоформление лицензии за 750 рублей.

14. Государственная пошлина за переоформление лицензии за 750 рублей на осуществление медицинской деятельности.

15. Государственная пошлина за переоформление лицензии за 750 рублей на осуществление фармацевтической деятельности.

16. Государственная пошлина за переоформление лицензии за 750 рублей на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.