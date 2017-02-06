Росздравнадзор наделили дополнительными полномочиями

Правительство РФ утвердило изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.№ 114 от 31.01.2017 г.

Документом вносятся изменения в части дополнения полномочий Росздравнадзора полномочиями по проведению мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов, государственного контроля за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов, выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов.