Росздравнадзор изымает из обращения серии препарата «Диспорт», подлинность которого вызывает сомнение

Московское представительство компании «Ипсен Фарма» (Франция) направило в Росздравнадзор письмо, в котором уведомляет о выявлении лекарственного препарата «Диспорт, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД» серий К14531, L01844, подлинность которого вызвала сомнение.

Росздравнадзор приостанавливает реализацию вышеуказанных серий препарата на территории РФ и предлагает субъектам обращения лекарственных средств и медицинским организациям провести проверку наличия этих серий. Территориальные органы федеральной службы должны обеспечить контроль за их выявлением и изъятием из обращения.