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Росздравнадзор изымает из обращения фальсифицированную серию препарата «Этиловый спирт»

10.01.2017

Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств письмо, в котором информирует о необходимости изъятия из обращения фальсифицированного лекарственного препарата «Этиловый спирт, концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% 100 мл, флаконы стеклянные (50) (Для стационаров)» серии 400616, на упаковках которого указан производитель ООО «Гиппократ» (Россия).

Такое решение принято на основании сведений, предоставленных ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Филиал города Ростова-на-Дону).

Территориальным органам Росздравнадзора в соответствии с Правилами уничтожения недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, утвержденными постановлением Правительства РФ №674 от 03.09.2010 г., провести мероприятия по контролю за изъятием и уничтожением фальсифицированного лекарственного препарата.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фальсифицированные лекарственные средства
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28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
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