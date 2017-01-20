Ростовская область: за год число пунктов отпуска наркотических средств увеличилось вдвое

Еще год назад, в феврале 2016 года, 20 муниципальных образований Ростовской области из 55 не имели аптечных пунктов, которые были бы лицензированы в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Местные жители были вынуждены ездить за лекарственными препаратами в соседние муниципалитеты.

Благодаря усилиям Минздрава ситуацию удалось переломить - обезболивающая терапия стала заметно доступнее населению.

В районах, где отсутствуют аптечные организации, осуществляющие отпуск наркотических средств и психотропных веществ, пункты отпуска таких препаратов открыты в медицинских организациях.

- В настоящее время отпуск наркотических средств и психотропных веществ по рецептам врачей осуществляется в 55 муниципальных образованиях, - рассказала Наталья Косякова, начальник фармацевтического Управления Минздрава. – Препараты выдают 26 медицинских организаций и 29 аптек (22 – государственной формы собственности и 7 – частной).