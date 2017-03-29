Ростовская область: аудит позволил снизить в два раза затраты на медикаменты при лечении ОРЗ у детей

Благодаря проведению совместных торгов по закупке медикаментов для детских больниц Ростовской области в 2016 году удалось сэкономить 13,4 млн руб. Об этом рассказала главный врач областной детской больницы Светлана Пискунова на пленарном заседании фестиваля «Наука в открытом доступе. Медицина», который стартовал 28 марта в Донской государственной публичной библиотеке.

- В рамках реализации пилота «Качество стационарного лечения и использование современных достижений науки и рекомендаций ВОЗ» в июне 2015 года мы провели аудит оказания медицинской помощи детям в соответствии с инструментарием ВОЗ и обнаружили массу недостатков, - говорит Светлана Пискунова. – Из наиболее тревожных – необоснованная госпитализация ребенка, например, при наличии респираторной инфекции он проводил в стационаре более 9 дней; причинение ему боли, когда этого можно было избежать, нерациональная антибиотикотерапия и полипрагмазия. Специалисты проанализировали ошибки коллег, разработали рекомендации по исправлению ситуации. В итоге к декабрю 2016 года, при повторном аудите продолжительность госпитализации сократилась до 5,6 дней, показатель нерациональной терапии снизился с 26% до 3%, неадекватных инфузий с 29% до 2%.

Проведение совместных закупок ЛС, сокращение пребывание на больничной койке наряду с повышенным контролем за назначением препаратов детям существенно улучшили и экономические показатели. Так, стоимость диагностики и лечения случая ОРВИ у детей в стационаре в 2015 году составляла 13604 рубля, а в конце 2016-го – 11303, бронхита 18172 – 16320 рублей. Затраты на медикаменты по ОРВИ снизились практически вдвое: с 5172 до 2676 руб.; по бронхиту еще больше: с 8381 до 3339 руб.; по пневмонии: с 11952 до 6135 руб.

Следующий аудит технологий, используемых в педиатрии, в стационарах Ростовской области будет проводиться в июне текущего года.

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