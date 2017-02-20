«Ростех» хочет стать единственным исполнителям работ по эксплуатации ИАС мониторинга в сфере закупок лекарств

Государственная корпорация «Ростех» готова безвозмездно передать Минздраву права на созданную компанией информационно-аналитическую систему мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС). Это следует из протокола совещания у первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимова 2 февраля 2017 года, пишет РБК.

База создана для того, чтобы отслеживать и контролировать цены на медикаменты на госторгах.

Взамен за разработку и бесплатную передачу ИАС Минздраву «Ростех» хочет стать «единственным исполнителем работ и услуг по развитию и поддержке» системы, указано в протоколе совещания. Сумма, за которую «Ростех» готов обслуживать систему, в документе не указана. Минздрав намерен обсудить этот вопрос с Минэкономразвития и ФАС.

Как сообщал «ФВ» ранее, заместитель главы Минэкономики Евгений Елин 27 января уведомил Минздрав об отказе согласовать разработанный ведомством проект правил работы информационно-аналитической системы (ИАС) контроля госзакупок лекарств. Минэкономики считает эту систему «крайне сложной для восприятия». Применять ее предстоит медикам, которые «не обязаны обладать глубокими математическими знаниями», подчеркивает господин Елин, предлагая сформировать «более понятные подходы» или установить, что цены будут формироваться ИАС автоматически.