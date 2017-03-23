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Ростех, «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma создают СП по производству препаратов из плазмы крови

23.03.2017

«Национальная иммунобиологическая компания» (входит в Госкорпорацию Ростех), «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma (Италия) подписали соглашение о создании акционерного общества «Киров Плазма». Предприятие разработает и реализует программу производства в Российской Федерации лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека, на базе кировского завода. Доля Kedrion Biopharma в уставном капитале составляет 25%, «Нацимбио» и «Фармстандарт» – по 37,5% у каждой компании.

«Киров Плазма» обеспечит полное техническое оснащение предприятия и валидирует производство получаемых из плазмы крови человека препаратов. Планируется, что базовый проект будет подготовлен в третьем квартале 2017 года.

«Перед нами стоит задача по ликвидации зависимости России от импорта биологических и лекарственных препаратов. Сегодня 100% факторов свертываемости крови 8 и 9, жизненно необходимых больным гемофилией, закупается за рубежом. В целом в сегменте препаратов крови до 90% – это импорт. После выхода завода на производственную мощность российское здравоохранение будет полностью обеспечено альбумином, иммуноглобулином и факторами свертывания 8 и 9», – отметила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

В декабре прошлого года «Нацимбио» подписало меморандум о сотрудничестве, согласно которому Kedrion Biopharma передаст технологию производства лекарственных препаратов и внедрит систему контроля качества, а «Фармстандарт» выступит соинвестором.

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Метки
ПАО "Фармстандарт"
ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»
Холдинговая компания «Нацимбио»
ked
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
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