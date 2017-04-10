Росстат: в марте лекарства в России подешевели на 0,4%

В марте 2017 г. индекс потребительских цен в России составил 100,1%, с начала года – 101,0%, говорится в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в марте составил 99,6%, с начала года – 100,7%. В группе медикаментов значительное снижение цен зафиксировано на валидол – на 3,9%, сульфацетамид – на 2,3%, поливитамины без минералов отечественные, таурин, корвалол, дротаверин (Но-шпа) – на 1,0-1,2%, супрастин, панкреатин, нимесулид, аллохол, бромгексин – на 0,8%. Вместе с тем на 0,8% увеличились цены на поливитамины с макро- и микроэлементами, на 0,6% – линекс.