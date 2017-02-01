Российских дистрибьюторов предупредили о продаже брендов Jadran компании Egis

Компания Jadran продала портфель гинекологических препаратов, включающий три бренда, венгерской Egis. С середины января 2017 г. гинекологические препараты уже находятся на складах российского представительства Egis. Об этом говорится в совместном письме компаний партнерам (копия письма есть в распоряжении редакции «ФВ»).

В письме говорится, что Egis переходят права на дистрибуцию, маркетинг и продажи брендов «Вагилак» (капсулы, мыло и гель), «Феминал» и «Фолацин». Как говорится в письме, эта покупка необходима Egis для укрепления позиций на российском рынке, который является ключевым для компании.

В то же время Jadran решила сосредоточиться на препаратах на основе морской воды и респираторном сегменте. Стоит отметить, что несколько дней назад в компании произошли кадровые перестановки. Глава представительств компании в России, Казахстане и Беларуси Александар Белавич назначен на должность вице-президента по СНГ. Кроме того принято решение открыть должность Country Manager Russia & Belorussia. С 1 февраля в эту должность вступил Деян Йованович. Начиная с 1997 года, он успешно работал на руководящих позициях в компаниях LEK, SANDOZ, ZEPTER International, AstraZeneca Pharmaceuticals, организовал компанию Medisy LLC (MESI).