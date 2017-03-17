Российский рынок въездного медицинского туризма находится на стадии подъема

Медицинский туризм в России сегодня – это динамично развивающийся рынок, который, несомненно, будет приковывать к себе внимание государства и новых игроков бизнеса в ближайшее десятилетие. Как сообщил президента Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко, выступая 16 марта на 8-ой международной выставке по лечению за рубежом InterMed, не так давно Россия вошла в топ-10 самых посещаемых стран в мире - туристический поток составил 31,2 миллиона человек. Динамичное развитие российского рынка медицинского туризма подтверждает и тот факт, что в 2016 году портал intmedtourism.com включил Россию в перечень стран, в которых можно получить высококачественные и недорогие услуги по экстракорпоральному оплодотворению, эстетической и хирургической стоматологии, эндопротезированию груди, липосакции, пластическим операциям на лице, лазерной коррекции зрения и т.д.

По словам К. Онищенко, в 2015 году входящий поток иностранных пациентов составил около 8,5 тыс. человек, а выездной поток - чуть более 100 тыс. человек. Но уже в 2016 году картина изменилась с точностью до наоборот: въездной поток составил около 20 тыс. человек, а выездной сократился на 20% и составил около 80 тыс. человек.

Среди популярных для туристов медицинских направлений: стоматология (44%), урология и гинекология (23%), пластическая хирургия (17%), ортопедия и травматология (11%), сердечнососудистая хирургия (3%) и офтальмология (около 2%).