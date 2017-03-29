Российский фармрынок в 2017 году может вырасти на 10%

В первые месяцы 2017 года рынок фармацевтической розницы демонстрирует положительную динамику. Прирост в рублях составил 16,8%, в упаковках – 12,4%. Об этом сообщила директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева, выступая на пресс-конференции, посвященной старту фармацевтической премии «Зеленый крест».

По ее словам, тенденции, сложившиеся на фармацевтическом рынке в конце 2016 года, продолжаются и в 2017 году. По прогнозу Юлии Нечаевой, общий рост рынка по итогам года может составить 8-9%. При этом драйвером роста рынка останется коммерческий сегмент.

Еще более оптимистичный прогноз представил директор по аналитике RNC Pharma Павел Расщупкин. По его мнению, рост рынка может даже достичь 10%.

«Но если ранее ключевым движущим рынок фактором была инфляция, в этом году мы надеемся, что повысится и потребительская активность», – добавил он.

«Год будет интересным, - отметил Павел Расщупкин. – Большое влияние окажут и пилотные проекты – маркировка, риск-шеринг, не стоит забывать и попытки реализовать дистанционную торговлю лекарствами. Все это в течение нескольких лет могут существенно изменить рынок».

Как рассказала заместитель генерального директора Alpha Research & Marketing Татьяна Литвинова, в 2016 году в среднем ежедневно открывалось около 8 новых аптек. Лидер по этому показателю – Центральный федеральный округ с долей 28%. Минимальное число новых аптечных точек у Дальневосточного федерального округа – около 4%. 77% всех российских аптек находится в пределах городской черты.

По среднему чеку с цифрой 645 рублей лидирует Тюменская область. Замыкает этот рейтинг Карачаево-Черкесская республика со средним чеком 222 рубля, сообщила Татьяна Литвинова.

По данным директора по работе с клиентами GfK Марины Шепотиненко, ключевые драйверы для потребителя при покупке препаратов – рекомендация доктора и предыдущий собственный опыт. Меньшее значение имеют рекомендации фармацевтов и реклама препаратов. В среднем домохозяйства тратят порядка 5% семейного бюджета на фармацевтические товары.