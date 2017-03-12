Российские компании сталкиваются с ростом цен на китайские субстанции

В последние два-три года правительство Китая проводит политику по защите окружающей среды. Из-за этого некоторые заводы вынуждены остановить производство и искать новые производственные площадки, другие – выделять большие суммы на приобретение современного очистительного оборудования, что вызывает, во-первых, увеличение себестоимости фармацевтической субстанции, во-вторых, временную остановку производственного цикла и, как следствие, задержку поставок.

Как рассказала «ФВ» руководитель департамента фармацевтических субстанций компании «Индукерн-Рус» Александра Кудряшова, эта проблема касается не только заводов, которые производят фармацевтические субстанции, но и предприятий, выпускающих сырье для производства фармацевтических субстанций.

Так, например, в Китае только один завод производит сырье для производства фармацевтической субстанции хлорамфеникола. В 2015 году этот завод был вынужден приостановить производство и, тем самым, поставил всех производителей фармсубстанции в тяжелое положение. В результате, в 2015 году субстанция хлорамфеникола практически не импортировалась на российский рынок и не производилась в Китае.

Эксперт обращает внимание, что также резко снизились поставки субстанции сульфадиметоксина, в связи с тем, что производитель сырья вынужден временно отказаться его производства. Компания, выпускающая фармсубстанцию дифенгидрамина гидрохлорид, «Бейджинг Тайанг Фармасьютикал Индастри Ко., ЛТД», в настоящее время прекратил производство субстанции согласно требованиям по защите окружающей среды.

Многие китайские производители пенициллина G натриевая соль также приостановили свою деятельность из-за проблем, связанных с защитой окружающей среды. В настоящее время, только один производитель «Си-Эс-Пи-Си Чжунно Фармасьютикал (Шицзячжуан) Ко. Лтд» производит субстанцию на постоянной основе. Однако, из-за больших затрат на приобретение современного очистительного оборудования цена на данную субстанцию резко выросла и продолжает расти.

Подробности о преобразованиях на мировом рынке фармсубстанций читайте в ближайшем номере «ФВ».