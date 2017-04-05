Российские фармкомпании потеряют до 1,7 млрд руб. от запрета российских лекарств на Украине

Отечественные фармацевтические производители потеряют от 1,5 до 1,7 млрд руб. в 2017 году​, если Украина введет санкции на ​российские медикаменты, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. О том, что Минздрав Украины планирует запретить в стране регистрацию и продажу российских лекарств, недавно заявила исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун.

Объем поставок лекарств на Украину без учета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик​ в 2016 году составил 2,1 млрд руб., отметили аналитики RNC Pharma. Украинский рынок является значимым для российских производителей и составляет 7,7% от общего объема отечественного экспорта лекарств.

В предыдущие годы объем медикаментов был больше — 2,4 млрд руб. в 2015 году и 2,7 млрд руб. в 2014 году. В 2013 году, то есть до присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, российские производители поставили препаратов на 2,6 млрд руб. В то время это составляло чуть больше одной пятой от общего объема экспорта.



С учетом нежелания украинских властей перерегистрировать российские лекарства, о чем также заявила Супрун, в 2017 году экспорт на Украину может составить 1,5–1,7 млрд руб., посчитали эксперты RNC Pharma. Лидер по поставкам на Украину – компания «Нижфарм» (входит в международный холдинг Stada) с 1,2 млрд руб. На втором месте компания «Полисан» с объемом 270 млн руб., а на третьем – «Материя медика» с 160 млн руб.



Российские поставки на рынок ДНР и ЛНР, наоборот, растут. В 2014 году в республики завезли медикаментов примерно на 7 млн руб., в 2015 году – уже на 2,7 млрд руб., а в 2016 – на 5,5 млрд руб. Республики оказались отрезанными от лекарств, которые поставляются международными компаниями на Украину, заметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Российские компании поспешили занять освободившийся рынок. По мнению Беспалова, в 2017 году поставки составят 7-8 млрд руб.



Основные экспортеры в ДНР и ЛНР — российские дистрибьюторы «Нанофарм», «Интерлек» и «Биофарма».