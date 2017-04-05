 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
38

Российские фармкомпании потеряют до 1,7 млрд руб. от запрета российских лекарств на Украине

05.04.2017

Отечественные фармацевтические производители потеряют от 1,5 до 1,7 млрд руб. в 2017 году​, если Украина введет санкции на ​российские медикаменты, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. О том, что Минздрав Украины планирует запретить в стране регистрацию и продажу российских лекарств, недавно заявила исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун.

Объем поставок лекарств на Украину без учета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик​ в 2016 году составил 2,1 млрд руб., отметили аналитики RNC Pharma. Украинский рынок является значимым для российских производителей и составляет 7,7% от общего объема отечественного экспорта лекарств.

В предыдущие годы объем медикаментов был больше — 2,4 млрд руб. в 2015 году и 2,7 млрд руб. в 2014 году. В 2013 году, то есть до присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, российские производители поставили препаратов на 2,6 млрд руб. В то время это составляло чуть больше одной пятой от общего объема экспорта.

С учетом нежелания украинских властей перерегистрировать российские лекарства, о чем также заявила Супрун, в 2017 году экспорт на Украину может составить 1,5–1,7 млрд руб., посчитали эксперты RNC Pharma. Лидер по поставкам на Украину – компания «Нижфарм» (входит в международный холдинг Stada) с 1,2 млрд руб. На втором месте компания «Полисан» с объемом 270 млн руб., а на третьем – «Материя медика» с 160 млн руб.

Российские поставки на рынок ДНР и ЛНР, наоборот, растут. В 2014 году в республики завезли медикаментов примерно на 7 млн руб., в 2015 году – уже на 2,7 млрд руб., а в 2016 – на 5,5 млрд руб. Республики оказались отрезанными от лекарств, которые поставляются международными компаниями на Украину, заметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Российские компании поспешили занять освободившийся рынок. По мнению Беспалова, в 2017 году поставки составят 7-8 млрд руб.

Основные экспортеры в ДНР и ЛНР — российские дистрибьюторы «Нанофарм», «Интерлек» и «Биофарма».

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
04.04.2017 Новая ценовая политика Великобритании ограничит доступ пациентов к инновационным препаратам
03.04.2017 Минздрав Украины предлагает ввести санкции на лекарства, произведенные в России
31.03.2017 Маркировка: не доводить до аврала
28.03.2017 Доля отечественных лекарств в белорусских больницах составляет 80%
27.03.2017 Власти Израиля разрешат экспорт препаратов на основе марихуаны
Метки
экспорт
Украина
лекарственные препараты
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
05.04 — 07.04 Форум-выставка «Госзаказ – за честные закупки»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения