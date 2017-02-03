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Лента · В России
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Российские биотех-проекты: как не ошибиться и прийти к успеху

03.02.2017

20-22 февраля 2017 года в Москве пройдет Международный конгресс по биотехнологии (Гостиный двор, Ильинка, 4), в рамках которого венчурный фонд Primer Capital проведет сессию «Стратегическое развитие биотех-проектов». В панельной дискуссии примут участие:

  • Елизавета Рождественская, исполнительный директор Primer Capital;
  • Анастасия Штро, генеральный директор «РиКон»;
  • Ирина Ивушкина, проектный менеджер ОСТ;
  • Юлия Смирнова, председатель комитета по стратегии группы компаний «Инвитро»;
  • Роман Куликов, руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» Фонда «Сколково»;
  • Андрей Ломоносов, руководитель направления «Биомедицина» программы HealthNet.

Спикеры обсудят все рабочие этапы развития биотехнологического проекта от поиска инвестиций до сделки со стратегическим партнером, а также инструменты, которые помогут проектной команде на каждой стадии. Секция «Стратегическое развитие биотех-проектов» начнется 20 февраля в 11.00 в зале №4.

Параллельно с конгрессом пройдет специализированная выставка «Мир биотехнологии 2017», а также несколько конкурсов для экспонентов и других участников мероприятия.

Ознакомиться с программой конгресса и зарегистрироваться >>

Primer Capital – венчурный фонд, инвестирующий в проекты фармацевтической и биотехнологической отраслей. Проекты проходят тщательный отбор командой фонда и экспертным советом, куда вошли крупнейшие специалисты медицины, биофармацевтики и бизнеса. Среди текущих партнеров фонда: Сколково, Северо-Западный центр трансфера технологий, РВК, Inbio Ventures.

Выставка «Мир биотехнологии» и конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» проводятся с 2002 года и остаются одним из немногих мероприятий в области биотехнологии с высоким научным потенциалом. Ключевой задачей конгресса является обсуждение ведущих фундаментальных и прикладных научных исследований в области биотехнологии, развитие взаимодействий по реализации научных разработок.

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Метки
ОСТ
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
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Фармвестник-ТВ
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
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Справочник компаний
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