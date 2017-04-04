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Roche вывел пертузумаб из набора

04.04.2017

Компании Roche и «Р-Фарм» объявили о выводе на российский рынок лекарственного препарата с МНН пертузумаб, который прежде был зарегистрирован в наборе с трастузумабом и распространялся только в наборе. Речь идет о «Бейодайме», против регистрации которого возражает российский производитель «Биокад».

В России пертузумаб в наборе применяется более двух лет. «В связи с расширением показаний к применению препарата было принято решение о выводе на рынок пертузумаба в виде отдельного лекарственного препарата с целью увеличения его доступности и удовлетворения возрастающей потребности. Это позволит исключить риск затруднений в обеспечении пациенток проводимой терапией, который возникает в связи с продолжающейся дискуссией о процедуре регистрации и правоприменительной практикой обращения препаратов в виде набора на территории РФ», - пояснили в швейцарской компании.

Руководитель компании «Биокад» Дмитрий Морозов пояснил «ФВ», что приветствует такое решение компании, так как терапия для женщин, больных раком молочной железы, станет более доступной. Что же касается регистрации наборов, то здесь позиция компания прежняя – такие наборы способствуют сохранению рынка для компании-оригинатора, но ограничивают доступ к новой терапии пациентов.

Кроме того, компании Roche и «Р-Фарм» достигли договоренности о локализации полного цикла производства лекарственного препарата пертузумаб на территории Российской Федерации.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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