Риск сердечно-сосудистых заболеваний при хроническом стрессе связан с изменением работы мозга

Журнал The Lancet сообщает, что развитие сердечно-сосудистых заболеваний на фоне стресса может быть связано с изменением работы мозга. Стресс вызывает повышение активности подкорковой мозговой структуры – миндалины, и это приводит к увеличению выброса тромбоцитов в кровь и развитию воспаления в стенках сосудов.

Взаимосвязь риска сердечных заболеваний и продолжительного стресса известна давно, но понять ее причину пока не удавалось. Ранее была выявлена повышенная активность миндалины у людей с посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией, высокой тревожностью.

Настоящее исследование длилось 4 года, в нем приняли участие 293 пациента. В качестве метода диагностики ученые использовали комбинированное сканирование ПЭТ/КТ, также они проводили контроль активности костного мозга, селезенки и состояния артерий.

В результате было выявлено, что пациенты с повышенной активностью миндалины имеют более высокий риск инфаркта и инсульта, а также у них высок риск более раннего развития сердечно-сосудистых проблем. Ученые также подтвердили, что высокая активность миндалины коррелирует с повышенным количеством тромбоцитов в крови у людей – ранее в исследованиях на животных уже были получены данные о выбросах тромбоцитов и развитии воспаления в сосудах при хроническом стрессе. Также подтверждено повышение содержания в организме на фоне стресса С‑реактивного белка, который в условиях длительного психологического напряжения достигал такого же уровня, как и при воспалении.

Таким образом, переутомление и плохие эмоции оказывают более ощутимое негативное воздействие на наш организм, чем считалось раньше.

Ученые считают, что результаты этой работы могут помочь более эффективно лечить заболевания сердца и сосудов, индуцированные стрессом. В данный момент наиболее эффективным методом борьбы с инфарктом и инсультом является профилактика, в частности – поддержание спокойного эмоционального состояния.

Кардиологи рекомендуют в любой стрессовой ситуации принимать препараты, которые помогут снизить нервное напряжение. Чаще всего для этого назначают Глицин – аминокислоту, которая является естественным для организма веществом и не имеет противопоказаний и побочных эффектов.