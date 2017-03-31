Резидент «Сколково» и его американский партнер успешно испытали вакцину против рака

Крупнейший международный журнал по онкологии Oncotarget опубликовал препринт исследования, проведенного резидентом кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» компанией «СЛ Онколоджи» и американским стартапом CureLab Oncology, Inc, Boston. В статье описаны результаты I/IIa фазы клинических испытаний новой терапевтической противораковой ДНК-вакцины . Результаты исследования предоставили первые обнадеживающие доказательства клинических преимуществ препарата для пациентов, больных раком, а также отличный профиль безопасности, сообщили в пресс-центре «Сколково».

Клинические испытания проводились на 27 взрослых неизлечимо больных пациентах, в лечении которых были исчерпаны все доступные средства, но заболевание при этом активно прогрессировало. Основной целью I фазы клинических испытаний было протестировать безопасность вакцины . Ни у одного пациента в ходе испытания не наблюдалось существенных побочных эффектов. Уровень дискомфорта, появившийся у пациентов, был характерным для хорошо переносимых инъекционных препаратов.

Александр Шнайдер, профессор, основатель «КьюрЛаб Онколоджи»:

«Основываясь на полученных результатах, мы планируем сосредоточить IIb/III фазу клинических испытаний на раке яичников и раке груди».