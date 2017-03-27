Рецепт отложили в буквальном смысле

Весьма курьезное правонарушение допустила аптека индивидуальной предпринимательницы в Магасе, Республика Ингушетия.

В январе этого года в фармацевтическое учреждение пришел местный житель с льготным рецептом на лекарственный противоопухолевый препарат. Однако получить он его не смог. Гражданина попросили зайти позже, и он был уверен, что рецепт поставлен на отсроченное обеспечение. Однако на деле бумагу попросту отложили. В прямом смысле этого слова.

Как показала проверка Росздравнадзора по Республике Ингушетия, у ИП не было ни договоров, ни государственных контрактов на льготный отпуск данного лекарственного препарата, так что отпустить его пациенту она не могла при всем желании. Такие действия являются нарушением п.п. «г» п.5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности. Решением Арбитражного суда РИ предпринимательница оштрафована на 4 тыс. руб.

- По состоянию на 31 декабря 2016 года в республике не было зарегистрировано ни одного отсроченного рецепта, – сообщила «ФВ» главный государственный инспектор Отдела государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения территориального органа Росздравнадзора по Республике Ингушетия Аза Мальсагова. – При этом было 19 рецептов, срок действия которых истек на отсроченном обеспечении. С начала этого года были единичные обращения граждан по поводу отказа в выписке или невозможности получить тот или иной препарат по имеющемуся рецепту.