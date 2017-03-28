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Лента · В России
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Регионы хотят возобновить выездную форму торговли лекарствами

28.03.2017

Более 15 тысяч нарушений законодательства, регулирующего оборот лекарственных средств, выявлено прокурорами субъектов РФ в 2016 году. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 2800 лиц, к административной – 1673, предупреждения о недопустимости нарушений закона получили более 150 должностных лиц, возбуждено 7 уголовных дел.

Такие данные Генеральная прокуратура представила к заседанию круглого стола, прошедшего 23 марта в Госдуме.

Почти во всех субъектах выявлены аптеки с недостаточным ассортиментом лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Повсеместно фармацевтические организации нарушают 61-ФЗ, завышая предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства из перечня ЖНВЛП. Так, выявлены аптеки, где аскорбиновая кислота, ибупрофен, панкреатин, парацетамол реализовывались с надбавкой в 55% (при допустимой 30%), что является грубым нарушением условий лицензии. Прокурорскими служащими в нескольких регионах пресечена продажа лекарств и медизделий, незарегистрированных в РФ, в целом ряде регионов прекращена деятельность интернет-магазинов, торгующих препаратами через интернет.

В ходе обсуждения представители региональных минздравов неоднократно жаловались на отсутствие аптек в малонаселенных отдаленных селах и поселках. Чтобы доехать до ближайшей аптеки многим селянам приходится тратить 100 рублей и больше, во многие села автобус приходит около двух раз в сутки. Коммерческие аптеки предпочитают торговать в районных центрах, при определенной плотности населения и спросе. Что уж говорить об отпуске льготных лекарств.

Отпуском льготных лекарственных средств в регионах скоро заниматься будет некому, считает заместитель министра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец и предлагает разрешить выездную форму торговли лекарствами.

«В Алтайском крае ни одна частная аптека не получила лицензию на оборот наркотических и психотропных лекарственных препаратов, — сетует чиновник. — Только государственные аптеки выполняют полную фармацевтическую услугу. Аптечные структуры развиваются в основном на уровне райцентров, и никто не идет в село. Там реализуют лекарства в основном ФАПы, их у нас 650, а сельских населенных пунктов — 1444». Государственная аптечная сеть составляет примерно четвертую часть от всех аптечных сетей в стране, в Алтайском крае ее доля даже выше – 32%, но и это не решает проблему доступности лекарств».

«Интернет не решит проблемы низкой доступности, — считает г-жа Кравец. – Нужно вспомнить хорошо забытое старое и разрешить аптекам выездную форму торговли. Это тоже дистанционная услуга, но мы будем полностью обеспечивать отдаленно проживающее население».

Плохая организация доступности лекарств побуждает людей монетизировать свое право на льготное получение лекарственной помощи.

«Если в отдаленных местах не организованы точки отпуска льготных медикаментов, пациенты будут выходить из льготы, — отметил начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Виктор Фисенко. — Поэтому проблему я вижу не в том, что существует механизм отказа от льготы, а в том, как работают регионы».

По данным Минздрава России, около 80% федеральных льготников вместо социальной помощи в натуральном виде получают ее в деньгах. В результате более 119 млрд рублей фактически вымываются из системы государственного лекарственного обеспечения.

В то же время, благодаря Постановлению Правительства РФ № 890, монетизировавшие свою федеральную льготу граждане, имеют право на получение льготных лекарств за счет регионального бюджета. В результате помощь от государства они получат дважды – в виде денежного пособия и в натуральном виде.

Другие подробности обсуждения проблем льготного обеспечения лекарствами читайте в статье «Где взять полтриллиона» в «ФВ» № 11.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
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