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Лента · В России
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Регионы развивают лекарственное обеспечение инновационными препаратами

29.03.2017

Региональные правительства по мере возможности стараются обеспечить пациентов препаратами, не включенными в льготные перечни. В частности, в Свердловской области объемы обеспечения такими препаратами ежегодно растут. Об этом рассказал на Национальном конгрессе «Фармакоэкономика-2017» министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов.

По его словам, в 2016 г. на эти цели регион потратил 123,9 млн руб., что на 15% больше, чем в 2015 г. Было закуплено 54 наименования препаратов. В основном это онкологические и онкогематологические препараты (64%) и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (21%). Средняя стоимость рецепта по не включенным в перечни препаратам в 2016 г. – 63,5 тыс. руб. Общее финансирование лекарственного обеспечения в области в 2016 г. составило 6,8 млрд руб. По сравнению с 2015 г. это на 6% больше.38f9cef6cd4a90207404c737ef74bc4c.jpg

Игорь Трофимов поделился также опытом рационального расходования средств, необходимых для качественного лекарственного обеспечения граждан.

«Благодаря преимущественному закупу отечественных препаратов Свердловская область находится в первой десятке регионов России, закупающих наибольшее количество препаратов по минимальным ценам. Из перечня программы льготного обеспечения были исключены инъекционные формы выпуска, не имеющие применения на амбулаторном этапе лечения, но теперь они обеспечиваются территориальной программой госгарантий», – рассказал он.

Также в регионе создан регистр по всем программам льготного обеспечения в разрезе категорий граждан и групп заболеваний.

Заведующая кафедрой лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Роза Ягудина констатировала, что на регионах лежит основная ответственность за лекарственное обеспечение льготников: «Государство тратит достаточно большие средства на лекарственное обеспечение. Деньги регионов практически сопоставимы с деньгами, которые выделяет федеральный центр. При этом ответственность регионов в реализации этих программ около 70%».3c65e2a364de29b2918c1e957e106966.jpg

И часто регионам не просто справиться с такой задачей. Есть соблазн увеличить закупку более дешевых препаратов. Однако такая наука как фармакоэкономика свидетельствует, что не всегда такой подход оправданный. Роза Ягудина уверена, что нельзя считать затратами расходы на лекарственное обеспечение. «Увеличение расходов сопряжено с увеличением продолжительности жизни, значит это инвестиции», – говорит она.

Доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Вячеслав Серпик отмечает, что закупка препаратов – это инвестиции, а вот стоимость лечения осложнений, выплата пособий инвалидам – это действительно затраты.

Сложность в том, что зачастую эффект от применения новых методов лечения виден только в отдаленной перспективе, а организаторам здравоохранения хочется, чтобы это было быстрее. Кроме того, иногда региональным правительствам необходима помощь в оптимальном выборе когорты пациентов, новое лечение которых будет наиболее эффективным по сравнению с традиционными методами. Впрочем, нельзя сказать, что регионы не делают собственного анализа применения инновационных препаратов, но пока это не повсеместная практика.

Об одном из таких примеров читайте в репортаже в ближайшем номере «ФВ».

Фото автора.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Свердловская область
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
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