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Разработаны методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке лекарств

14.02.2017

Росздравнадзор разместил на своем сайте проект методических рекомендаций для участников эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ) и мониторингу отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения.

Методические рекомендации регулируют отношения, связанные с реализацией в 2017 году эксперимента по маркировке КИЗ и мониторингу движения лекарственных препаратов.

В рамках эксперимента субъектом обращения лекарств КИЗ наносятся на вторичную (потребительскую) упаковку ЛП и третичную (заводскую, транспортную) упаковку лекарственного препарата методами печати, этикетирования или любым другим методом по усмотрению субъекта обращения ЛП без ограничений с использованием любого оборудования.

Оборудование, используемое для нанесения КИЗ, должно быть предназначено для фармацевтического производства и отвечать всем требованиям российских и международных правил GMP, что должно быть подтверждено документально.

В качестве рекомендуемого диапазона размеров отдельных точечных символов, составляющих двумерный штриховой код DataMatrix, наносимый на вторичную (потребительскую) упаковку ЛП, рекомендуется использовать точечные символы в DataMatrix с размерами в пределах 0,255 – 0,615 мм.

Участники эксперимента со стороны субъектов обращения лекарственных препаратов определяются на добровольной основе на основании их заявок. При этом приоритетными для участия в эксперименте со стороны субъектов обращения ЛП являются субъекты, осуществляющие оборот ЛП, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

В ходе реализации эксперимента допускается возможность присоединения к нему новых участников.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
Фармвестник-ТВ
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Current issue #5, 2017
Больше, чем реабилитация
Слушаю! 62-я!
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