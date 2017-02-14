Разработаны методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке лекарств

Росздравнадзор разместил на своем сайте проект методических рекомендаций для участников эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ) и мониторингу отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения.

Методические рекомендации регулируют отношения, связанные с реализацией в 2017 году эксперимента по маркировке КИЗ и мониторингу движения лекарственных препаратов.

В рамках эксперимента субъектом обращения лекарств КИЗ наносятся на вторичную (потребительскую) упаковку ЛП и третичную (заводскую, транспортную) упаковку лекарственного препарата методами печати, этикетирования или любым другим методом по усмотрению субъекта обращения ЛП без ограничений с использованием любого оборудования.

Оборудование, используемое для нанесения КИЗ, должно быть предназначено для фармацевтического производства и отвечать всем требованиям российских и международных правил GMP, что должно быть подтверждено документально.

В качестве рекомендуемого диапазона размеров отдельных точечных символов, составляющих двумерный штриховой код DataMatrix, наносимый на вторичную (потребительскую) упаковку ЛП, рекомендуется использовать точечные символы в DataMatrix с размерами в пределах 0,255 – 0,615 мм.

Участники эксперимента со стороны субъектов обращения лекарственных препаратов определяются на добровольной основе на основании их заявок. При этом приоритетными для участия в эксперименте со стороны субъектов обращения ЛП являются субъекты, осуществляющие оборот ЛП, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

В ходе реализации эксперимента допускается возможность присоединения к нему новых участников.