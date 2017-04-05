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Разработан порядок проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов

05.04.2017

Росздравнадзор разработал проект ведомственного приказа «Об утверждении порядка проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов». Общественное обсуждение документа продлится до 3 мая 2017 г.

Мониторинг безопасности биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) проводится Росздравнадзором путем анализа представляемой субъектами обращения БМКП информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении БМКП, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности БМКП, об особенностях их взаимодействия с лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, пищевыми продуктами, другими БМКП, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении БМКП и выявленных на всех этапах обращения БМКП в Российской Федерации.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
биомедицинские клеточные продукты
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