Разработан образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «Промышленная фармация»

Минобрнауки выставил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 33.04.01 Промышленная фармация» (уровень магистратуры).

Получение образования по программе магистратуры допускается только в образовательной организации высшего образования и научной организации.

Обучение осуществляется в очной и очно-заочной формах обучения.

Срок получения образования по программе магистратуры:

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года;

- в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения;

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.

Выпускники, освоившие программу магистратуры, готовятся к деятельности по направлениям: научно-исследовательская; организационно-управленческая; производственно-технологическая.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 10 февраля 2017 г.