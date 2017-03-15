 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
223

Разъяснение требований к объему тары от производителя препарата «Валемидин®»

15.03.2017

В связи с выходом Приказа Минздрава России №47н от 08.02.2017 г. «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности», производитель препарата Валемидин® (капли спиртовые, 50 мл) ООО «Фармамед» дает следующее разъяснение.

Согласно приказу Минздрава России №47н от 08.02.2017 г., лекарственный препарат Валемидин®, капли для приема внутрь спиртовые, включен в перечень лекарственных препаратов, которые должны производиться, продаваться и передаваться производителями лекарственных средств в таре объемом не более 25 мл.

Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации №716, включенные в перечни лекарственные препараты, произведенные до дня вступления в силу и в течение 180 дней после вступления в силу соответствующих правовых актов Министерства здравоохранения Российской Федерации в ином объеме тары, упаковке и комплектности, могут находиться в обращении до истечения срока их годности.

Принимая во внимание пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации №716, а также дату подписания приказа Минздрава России №47н (08.02.2016 г.), лекарственный препарат Валемидин® (капли для приема внутрь спиртовые, 50 мл) может производиться до августа 2017 г., продаваться и передаваться производителем в любом зарегистрированном надлежащим образом объеме тары и находиться в обращении до истечения срока годности, т.е. до августа 2020 г.

Вопросы и ответы:

1. В течение какого срока препарат Валемидин® (капли спиртовые, 50 мл) можно продавать в аптеках после выхода приказа № 47н от 08.02.2017 г.?

Валемидин® (капли спиртовые, 50 мл) можно продавать в аптеках до августа 2020 года, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №716, пункт 3.

2. До какого срока препарат Валемидин® (капли спиртовые) будет производиться во флаконах объемом 50 мл?

Валемидин® (капли спиртовые) будет производиться во флаконах объемом 50 мл до августа 2017 года, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №716, пункт 3.

3. Будет ли производиться препарат Валемидин® (капли спиртовые) после августа 2017 года?

С апреля 2017 года Валемидин® (капли спиртовые) будет производиться в новых флаконах объемом 25 мл. Таким образом, до августа 2020 года в аптеках будет представлен Валемидин® во флаконах объемом 50 мл и 25 мл, а после августа 2020 года останется Валемидин® только во флаконах объемом 25 мл.

4. Есть ли другие формы Валемидина®, кроме спиртовых капель?

С 2016 года на аптечном рынке появился Валемидин® в форме сиропа на ксилите без сахара ― «Валемидин® Плюс», который не содержит этанол и димедрол. Состав: валериана, мята перечная, пустырник, боярышник, синюха голубая и магний. Эта форма разрабатывалась как дополнение к спиртовым каплям Валемидин®. Сироп «Валемидин® Плюс» рекомендован к применению с 14 лет и может применяться при непереносимости этанола или аллергии на димедрол.

Материалы по теме
01.02.2017 Онлайн-семинар «Алгоритм действий фармацевтических работников по оказанию первой помощи при неотложных кардиологических состояниях у посетителей аптек»
28.12.2016 Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!
01.11.2016 Анонс: конгресс «Реалии 2016 и новые горизонты в гастроэнтерологии и гепатологии»
28.06.2016 Анонс: образовательный онлайн-семинар для аптек
31.05.2016 Анонс: XI Международный конгресс «Психосоматическая медицина - 2016»
Метки
Фармамед.РФ
Компании
Фармамед.РФ Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
14.03 — 16.03 8 Международная выставка услуг по лечению за рубежом InterMed
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения