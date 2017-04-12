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Расходы регионов на лекарственное обеспечение в 2016 г. превысили 70 млрд руб.

12.04.2017

Общие затраты на лекарственное обеспечение регионов из средств регионального бюджета в 2016 г. составили 70,54 млрд руб. Об этом говорится в отчете о здравоохранении за прошлый год, подготовленном к итоговой коллегии Минздрава, которая началась в эти минуты.

По сравнению с 2015 г. расходы регионов на лекобеспечение в 2016 г. выросли на 20 млрд руб., финансирование пациентов с орфанными заболеваниями увеличилось на 2 млрд руб.

Объем субвенций из федерального бюджета на лекобеспечение граждан по ФЗ №383 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» составил более 45 млрд руб. Дополнительные межбюджетные трансферты составили 6,08 млрд руб.

Всего по РФ за 2016 г. для отдельных категорий граждан выписано более 48 млн рецептов, по которым отпущено лекарств на сумму 64,7 млрд руб. Средняя стоимость рецепта составила 1 348,45 руб.

Экономия средств федерального бюджета на торгах по закупке лекарств Минздравом составила 2 млрд руб., из них большая часть получена на конкурсах по закупке лекарств по программе «Семь нозологий» (1,7 млрд руб.), более 280 тыс. руб. сэкономлено на закупке антивирусных препаратов и диагностических средств для выявления и лечения ВИЧ, при закупке вакцин – 22,2 тыс. руб. Сэкономленные деньги направлены на дополнительную закупку лекарств.

Фото автора.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
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